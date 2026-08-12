Maqedonia e Veriut përballet me një tjetër ditë të nxehtë, temperaturat deri në 40 gradë
Maqedoninë e Veriut sot e pret një tjetër ditë jashtëzakonisht e nxehtë, me temperatura që në disa zona do të arrijnë deri në 40 gradë Celsius.
Sipas parashikimit të Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike (DPHM), moti do të jetë kryesisht me diell dhe shumë i nxehtë, me vranësira të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i veriut, e cila në disa zona herë pas here do të forcohet.
Temperaturat minimale të mëngjesit do të lëvizin nga 14 deri në 23 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale gjatë ditës do të arrijnë nga 32 deri në 40 gradë.
Në Shkup, temperatura deri në 38 gradë
Edhe kryeqyteti do të përballet me mot të nxehtë dhe kryesisht me diell. Gjatë ditës priten vranësira të lehta deri në mesatare, ndërsa do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga veriu.
Era herë pas here do të forcohet në disa pjesë të Luginës së Shkupit. Temperatura minimale në mëngjes do të jetë rreth 19 gradë, ndërsa maksimalja gjatë ditës pritet të arrijë deri në 38 gradë Celsius.