Maqedonia e Veriut në krizë rezultatesh, mposhtet edhe nga Sllovenia

Maqedonia e Veriut në krizë rezultatesh, mposhtet edhe nga Sllovenia

Maqedonia e Veriut vijon të mbetet pa shijen e fitores, teksa sonte pësoi humbjen e dytë radhazi në Ligën e Kombeve. Të përzgjedhurit e Goce Sedlloskit u mposhtën nga Sllovenia me rezultatin 2:0, në stadiumin “Stozhice”, raporton SHENJA.

MARKETING

Shik.mk

Pjesa e parë e takimit u mbyll pa gola, ndërsa vendasit arritën të zhbllokojnë rezultatin në minutën e 55-të. Lovric ishte ai që gjeti rrugën e rrjetës për t’i dhënë Sllovenisë epërsinë 1:0.

Sllovenia nuk u ndal me kaq dhe në minutën e 82-të Matko shënoi golin e dytë, duke vulosur rezultatin përfundimtar 2:0.

Ndeshjen e radhës, Maqedonia e Veriut do ta zhvillojë më 3 tetor, kur do të përballet me Skocinë. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Partitë shqiptare në Luginë bashkohen në koalicion, gati për zgjedhjet në Serbi

Partitë shqiptare në Luginë bashkohen në koalicion, gati për zgjedhjet në Serbi

SHBA vendos sanksione të reja ndaj rrjeteve të prokurimit ushtarak të Iranit

SHBA vendos sanksione të reja ndaj rrjeteve të prokurimit ushtarak të Iranit

Bullgaria thërret të ngarkuarin me punë të Maqedonisë së Veriut lidhur me refuzimin e hyrjes në vend të një deputeti

Bullgaria thërret të ngarkuarin me punë të Maqedonisë së Veriut lidhur me refuzimin e hyrjes në vend të një deputeti

Tri gola për tre pikë, Shqipëria bindëse ndaj San Marinos

Tri gola për tre pikë, Shqipëria bindëse ndaj San Marinos

Dy persona lëndohen rëndë në aksidentin në rrugën Jazhincë–Tetovë

Dy persona lëndohen rëndë në aksidentin në rrugën Jazhincë–Tetovë

BOTA NË FOKUS | Historia e NAFTËS: Para, luftë dhe pushtet

BOTA NË FOKUS | Historia e NAFTËS: Para, luftë dhe pushtet