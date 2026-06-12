Maqedonia e Veriut mes vendeve me javën më të gjatë të punës në Evropë
Të dhënat më të reja të publikuara nga Eurostat tregojnë se ekzistojnë dallime të mëdha në numrin e orëve të punës ndërmjet vendeve evropiane. Sipas raportit, Maqedonia e Veriut renditet ndër shtetet me javën më të gjatë të punës në kontinent.
Mesatarisht, të punësuarit në European Union punojnë 35,9 orë në javë. Statistikat përfshijnë personat e moshës 20 deri në 64 vjeç, si ata me orar të plotë ashtu edhe ata me orar të pjesshëm.
Analiza sipas vendeve zbulon dallime të theksuara. Brenda BE-së, Netherlands ka javën më të shkurtër të punës me mesatarisht 31,9 orë në javë, ndërsa Greece kryeson me javën më të gjatë të punës në union, me 39,6 orë.
Kur në krahasim përfshihen edhe vendet kandidate për anëtarësim në BE dhe shtetet e European Free Trade Association, në vendin e parë renditet Turkey me 42,4 orë pune në javë. Pas saj vijnë Bosnia and Herzegovina me 40,9 orë dhe Serbia me 40,6 orë pune në javë.
Këto të dhëna pasqyrojnë ndryshimet e mëdha në organizimin e tregut të punës dhe balancën mes jetës profesionale dhe asaj private në vende të ndryshme të Evropës.