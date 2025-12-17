Maqedonia e Veriut me 2 autobusë në 1000 banorë, mbi mesataren evropiane prej 1,6
Në vitin 2024, në Bashkimin Evropian qarkullonin gjithsej 737.142 autobusë dhe autobusë motorikë, duke përfshirë trolejbusët dhe minibusët. Kjo përkthehet në një mesatare prej 1,6 autobusësh për 1.000 banorë, sipas të dhënave të Eurostat.
Maqedonia e Veriut, me 3.690 autobusë, regjistron rreth 2 autobusë për 1.000 banorë, duke u pozicionuar pak mbi mesataren evropiane.
Norma më e lartë e autobusëve për 1.000 banorë është shënuar në Maltë (4,6), e ndjekur nga Luksemburgu (4,0) dhe Estonia (3,7). Në anën tjetër, nivelet më të ulëta janë vërejtur në Holandë (0,5), Gjermani (1,0) dhe Austri (1,2).
Në rajon, Shqipëria kryeson me 3,8 autobusë për 1.000 banorë, e ndjekur nga Rumania (3,0) dhe Bullgaria (2,8). Pas tyre renditen Greqia (2,6), Mali i Zi (2,4), Serbia (1,8), Kroacia (1,5) dhe Bosnja dhe Hercegovina (1,3).
Sipas Eurostat, norma e motorizimit të autobusëve ka mbetur relativisht e qëndrueshme gjatë 10 viteve të fundit, ndërkohë që numri i automjeteve udhëtuese për 1.000 banorë ka shënuar rritje të ndjeshme – nga 506 në vitin 2014 në 578 në vitin 2024.
Maqedonia e Veriut, me 319 automobila për 1.000 banorë, vazhdon të mbetet nën mesataren evropiane, megjithëse ka shënuar një rritje të dukshme në dekadën e fundit, nga 180 automobila në vitin 2014.
Rinovimi i flotës së autobusëve
Në nivel të BE-së, gjatë vitit 2024, mesatarisht 5,1% e flotës së autobusëve dhe autobusëve motorikë është rinovuar. Maqedonia e Veriut ka shënuar një ritëm dukshëm më të lartë, duke rinovuar 10,2% të flotës, me 379 autobusë të rinj të regjistruar gjatë vitit.
Shkalla e rinovimit përfaqëson raportin e automjeteve të regjistruara rishtazi ndaj totalit të flotës, duke përjashtuar automjetet e përdorura. Brenda BE-së, shkallën më të lartë të rinovimit e ka pasur Luksemburgu (11,6%), pasuar nga Holanda (9,6%) dhe Austria (9,5%). Ndërkohë, ritmet më të ulëta janë regjistruar në Bullgari (0,7%), Poloni (2,4%) dhe Hungari (2,5%).
Autobusët me zero emisione
Përpjekjet për përmirësimin e cilësisë së ajrit, veçanërisht në zonat urbane, kanë ndikuar pozitivisht në rritjen e numrit të autobusëve me zero emisione. Në nivel të BE-së, në vitin 2024, 17,8% e autobusëve të rinj të regjistruar ishin me zero emisione, krahasuar me 13,5% të automjeteve të reja udhëtuese. Kjo përfaqëson 6.746 autobusë të rinj pa emetime.
Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në Maqedoninë e Veriut, nga gjithsej 3.690 autobusë në vitin 2024, 3.609 ishin me motorë dizel (97,8%), 63 benzinë-gaz (1,7%), ndërsa vetëm 15 autobusë ishin elektrikë (0,4%), duke treguar se tranzicioni drejt transportit publik me emetime zero mbetet ende në fazë fillestare.