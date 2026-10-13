“Maqedonia e Veriut kërkon përfshirje domethënëse të vendeve kandidate në Qendrën Evropiane për Reziliencë Demokratike”

“Maqedonia e Veriut kërkon përfshirje domethënëse të vendeve kandidate në Qendrën Evropiane për Reziliencë Demokratike”

Zëvendëskryeministri i parë dhe ministri për Çështje Evropiane, Bekim Sali, në mëngjesin e punës të organizuar në margjinat e Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme të Bashkimit Evropian, theksoi rëndësinë e përfshirjes së vendeve kandidate që nga fillimi në Qendrën Evropiane për Reziliencë Demokratike.
Në fjalimin e tij, ministri Sali nënvizoi se manipulimi i informacionit nga aktorë të huaj, sulmet kibernetike dhe presionet ndaj mediave të pavarura dhe shoqërisë civile përbëjnë kërcënime të përbashkëta për shtetet anëtare të BE-së dhe vendet kandidate. Sipas tij, qëndrueshmëria demokratike është bërë pjesë thelbësore e sigurisë evropiane.
Përfshirja në këtë qendër do t’i mundësonte Maqedonisë së Veriut qasje më të shpejtë në vlerësimet evropiane të kërcënimeve, mekanizmat e paralajmërimit të hershëm, ekspertizën dhe rrjetet operacionale. Njëkohësisht, do të forconte kapacitetet për luftimin e dezinformimit, komunikimin strategjik, sigurinë kibernetike dhe mbështetjen për mediat e pavarura e shoqërinë civile, duke ndihmuar edhe reformat në fushat themelore të procesit të anëtarësimit.
Ministri theksoi se Maqedonia e Veriut synon të jetë jo vetëm përfituese, por edhe kontribuuese aktive, duke ndarë përvojën e saj në përballjen me kërcënimet hibride. Ai bëri të ditur se kanë nisur përgatitjet e brendshme për pjesëmarrje substanciale, se Ministria e Drejtësisë është caktuar institucion koordinues dhe se janë emëruar pikat e kontaktit për komunikim me Sekretariatin e Qendrës.
Në përfundim, Sali bëri thirrje për bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet BE-së dhe Ballkanit Perëndimor, duke theksuar se përfshirja e hershme e vendeve kandidate në instrumentet evropiane e bën zgjerimin një kontribut konkret për sigurinë, demokracinë dhe unitetin e Evropës.

MARKETING

Të ngjajshme

Ndjekja e hajdutit përfundon në tragjedi, vritet polici në Belgjikë

Ndjekja e hajdutit përfundon në tragjedi, vritet polici në Belgjikë

Hakerët shkrinë frigoriferët e supermarketeve në Francë, produkte me vlerë miliona euro përfunduan në deponi

Hakerët shkrinë frigoriferët e supermarketeve në Francë, produkte me vlerë miliona euro përfunduan në deponi

NP “Ujësjellësi dhe Kanalizime”: Uji në Shkup është i sigurt për pije

NP “Ujësjellësi dhe Kanalizime”: Uji në Shkup është i sigurt për pije

Egjipti zotohet për “çdo lloj mbështetjeje” për Arabinë Saudite pas sulmeve të grupit Huthi

Egjipti zotohet për “çdo lloj mbështetjeje” për Arabinë Saudite pas sulmeve të grupit Huthi

Rutte pas sulmit në Detin e Zi: NATO do të përshtatë praninë ushtarake në krahun lindor sipas nevojës

Rutte pas sulmit në Detin e Zi: NATO do të përshtatë praninë ushtarake në krahun lindor sipas nevojës

KSHZ-ja ka përcaktuar përmbajtjen, pamjen dhe sigurinë e fletëvotimit për zgjedhjet në Bërvenicë

KSHZ-ja ka përcaktuar përmbajtjen, pamjen dhe sigurinë e fletëvotimit për zgjedhjet në Bërvenicë