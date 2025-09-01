Maqedonia e Veriut e 51-ta në Indeksin e Paqes, 4 vende më poshtë se vitin e kaluar-kryeson Islanda

Maqedonia e Veriut e 51-ta në Indeksin e Paqes, 4 vende më poshtë se vitin e kaluar-kryeson Islanda

Maqedonia u rendit e 51-ta në Indeksin Global të Paqes të publikuar nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe (IEP) ose 4 vende më poshtë nga renditja e vitit të kaluar.

Indeksi rendit 163 vende dhe territore të pavarura sipas kritereve të tilla si sigurimi shoqëror, shkalla e konflikteve të brendshme dhe ndërkombëtare dhe shkalla e militarizimit.

Sipas renditjes, vendi ra me 4 vende krahasuar me vitin e kaluar.

Në rajon, Sllovenia është në vendin e 9-të, Kroacia (19), Bullgaria (29) dhe Mali i Zi (34). Pas Maqedonisë janë Shqipëria (52), Bullgaria (57), Bosnja dhe Hercegovina (59), Kosova (63) dhe Serbia (64).

Islanda është shpallur përsëri vendi më paqësor në botë sipas Indeksit Global të Paqes. Përveç se zuri vendin e parë në renditje këtë vit, Islanda është e treta në listën e vendeve më të lumtura në botë sipas Raportit Botëror të Lumturisë, dhe është gjithashtu një nga destinacionet turistike më të dëshirueshme në hemisferën veriore.

Pas saj janë Zelanda e Re, Austria, Zvicra dhe Singapori.

Rusia është vendi më pak paqësor në botë për herë të parë, e pasuar nga Ukraina.

Shtetet e Bashkuara renditen ulët, në vendin e 128-të, pas Hondurasit, Bangladeshit dhe Ugandës. Kjo kryesisht për shkak të nivelit të lartë të militarizimit, i cili e vendos atë më afër fundit më pak paqësor të indeksit, së bashku me vende si Koreja e Veriut (149), Izraeli (155), Ukraina (162) dhe Rusia (163).

MARKETING

Të ngjajshme

Rritet në 63.557 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Rritet në 63.557 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Morën 20.000 euro ryshfet, të akuzuarit në rastin “Geriatria” deklaruan se nuk ndihen fajtor

Morën 20.000 euro ryshfet, të akuzuarit në rastin “Geriatria” deklaruan se nuk ndihen fajtor

Izraeli dërgon tanke më thellë në Qytetin e Gazës, të tjera familje largohen nga aty

Izraeli dërgon tanke më thellë në Qytetin e Gazës, të tjera familje largohen nga aty

Prej sot hyn në fuqi Rregullorja e re për miratimin e automjeteve

Prej sot hyn në fuqi Rregullorja e re për miratimin e automjeteve

Presidenti Erdogan takon homologun rus Putin në Kinë

Presidenti Erdogan takon homologun rus Putin në Kinë

Të afërmit e pengjeve izraelite: Netanyahu po sakrifikon pengjet për jetën e tij politike

Të afërmit e pengjeve izraelite: Netanyahu po sakrifikon pengjet për jetën e tij politike