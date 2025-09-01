Maqedonia e Veriut e 51-ta në Indeksin e Paqes, 4 vende më poshtë se vitin e kaluar-kryeson Islanda
Maqedonia u rendit e 51-ta në Indeksin Global të Paqes të publikuar nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe (IEP) ose 4 vende më poshtë nga renditja e vitit të kaluar.
Indeksi rendit 163 vende dhe territore të pavarura sipas kritereve të tilla si sigurimi shoqëror, shkalla e konflikteve të brendshme dhe ndërkombëtare dhe shkalla e militarizimit.
Sipas renditjes, vendi ra me 4 vende krahasuar me vitin e kaluar.
Në rajon, Sllovenia është në vendin e 9-të, Kroacia (19), Bullgaria (29) dhe Mali i Zi (34). Pas Maqedonisë janë Shqipëria (52), Bullgaria (57), Bosnja dhe Hercegovina (59), Kosova (63) dhe Serbia (64).
Islanda është shpallur përsëri vendi më paqësor në botë sipas Indeksit Global të Paqes. Përveç se zuri vendin e parë në renditje këtë vit, Islanda është e treta në listën e vendeve më të lumtura në botë sipas Raportit Botëror të Lumturisë, dhe është gjithashtu një nga destinacionet turistike më të dëshirueshme në hemisferën veriore.
Pas saj janë Zelanda e Re, Austria, Zvicra dhe Singapori.
Rusia është vendi më pak paqësor në botë për herë të parë, e pasuar nga Ukraina.
Shtetet e Bashkuara renditen ulët, në vendin e 128-të, pas Hondurasit, Bangladeshit dhe Ugandës. Kjo kryesisht për shkak të nivelit të lartë të militarizimit, i cili e vendos atë më afër fundit më pak paqësor të indeksit, së bashku me vende si Koreja e Veriut (149), Izraeli (155), Ukraina (162) dhe Rusia (163).