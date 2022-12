Maqedonia e Veriut do të vendosë viza për Kubën dhe Botsvanën

Maqedonia e Veriut do të vendos regjim vizash ndaj Kubës dhe Botsvanës. Këtë e bëri të ditur sot ministri i Punëve të Jashme, Bujar Osmani, i cili tha se kjo bëhet për shkak se shumë njerëz prej këtyre vendeve shfrytëzojnë vendet e rajonit për të hyrë në vendet e BE-së.

“Edhe një vendim i Qeverisë, gjatë kësaj jave me propozim të Ministrisë së Punëve të Jashtme do të shqyrtohet mundësia që të vendosim regjim vizash ndaj Kubës dhe Botsvanës nga 1 janari 2023, në përputhje me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-së”, tha mes tjerash Osmani.