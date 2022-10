Maqedonia e Veriut do të organizojë turneun kualifikues për të rinj, do të merr pjesë edhe Franca

Përfaqësuesja U17 e Maqedonisë në periudhën prej 25 deri më 31 tetor, do të jetë nikoqire e turneut kualifikues (raundi i parë) për t’u kualifikuar në fazën e ardhshme elitare të kualifikimeve për Kampionatin Evropian që do të mbahet. në Hungari në vitin 2023.

Ndeshjet kualifikuese do të luhen në qendrën stërvitore “Petar Milloshevski” dhe në stadiumin “Makedonija GJ.P”.

Maqedonia është në grupin 19, së bashku me përfaqësuesen e Francës, Islandës dhe Luksemburgut.

Në raundin e parë kundërshtar i Maqedonisë është Islanda. Ndeshja është caktuar për datën 25 tetor me fillim nga ora 14:00 në qendrën stërvitore “Petar Milloshevski”, të njëjtën ditë në stadiumin “Makedonija GJ.P”, nga ora 14:00 do të luajnë Franca dhe Luksemburgu.

Në turin e dytë do të përballemi me favoritin absolut në grup, Francën. Duelin kundër “Gjelave” do ta luajmë më 28 tetor, në qendrën stërvitore “Petar Milloshevski”, nga ora 14:00. Në ndeshjen e dytë të xhiros së dytë, Islanda dhe Luksemburgu do të luajnë në stadiumin e Gjorçe Petrovit.

Në xhiron e fundit, që është caktuar për 31 tetor, Maqedonia do të luajë me Luksemburgun (Qendra stërvitore “Petar Milloshevski”), ndërsa Franca do të përballet me Islandën. Ndeshjet fillojnë nga ora 14:00.

Trajneri i përfaqësueses U17 të Maqedonisë, Vujadin Stanojkovic, ka vendosur që për turneun e ardhshëm kualifikues të thërrasë këta futbollistë:

Portierë: Sllave Vrgov (Akademia Pandev), Nataniel Dimovski (Pelister), Amar Haxhibuliç (Rabotniçki);

Mbrojtjës: Anes Meliqi (Shkendija), Andrej Vellkov (Akademia Pandev), Ognen Dejanovski (Makedonija GJ.P.), Nikolla Stojkovski (Shkendija), Andrej Ljubevski (Rabotniçki), Flakron Memishi (Shkendija);

Mesfushorë: Martin Jovanoviç (Makedonija GJ.P.), Numan Ajetovic (Vardar), Muhamed Elmas (Rabotniçki), Aldin Ali (Winterthur, Zvicër), Daniel Kotsev (Rabotniçki), Darko Sekovski (Vardar), Nikola Manojlov (Rabotniçki) , Maksimilian Dimitrievski (Borussia Munich, Gjermani), Dimitar Danev (Rabotniçki);

Sulmues: Altin Aliji (Maledonija GJ.P.), Agan Aliu (Shkupi), Stefan Mlladenovski (Crvena Zvezda), Salim Arifi (Pobeda);