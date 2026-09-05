Maqedonia e Veriut dhe Turqia nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi në fushën e shërbimeve sociale
Ministria e Politikës Sociale, e Demografisë dhe e të Rinjve e Maqedonisë së Veriut dhe Ministria e Familjes dhe Shërbimeve Sociale e Turqisë nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi dhe Bashkëpunimi në fushën e shërbimeve sociale, duke krijuar një kornizë të re për bashkëpunim institucional dhe shkëmbim përvojash mes dy vendeve, transmeton Anadolu.
Dokumentin e nënshkruan ministri i Politikës Sociale, i Demografisë dhe i të Rinjve, Gjoko Velkovski, dhe ministrja turke e Familjes dhe Shërbimeve Sociale, Mahinur Ozdemir Goktas, e cila po qëndron për vizitë në Shkup
Sipas një njoftimi zyrtar, memorandumi synon thellimin e bashkëpunimit institucional dhe shkëmbimin e njohurive, përvojave dhe praktikave të mira në disa fusha me rëndësi për avancimin e mbrojtjes sociale dhe mirëqenies së qytetarëve.
Bashkëpunimi përfshin fusha që lidhen me forcimin e familjes, zhvillimin dhe avancimin e shërbimeve sociale për familjet, gratë, fëmijët, personat me aftësi të kufizuara dhe të moshuarit, si dhe përmirësimin e integrimit social të personave me varësi.
Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet edhe avancimit të politikave dhe shërbimeve për punësimin e personave me aftësi të kufizuara dhe pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive në shoqëri, mbështetjes së plakjes aktive, zhvillimit të shërbimeve për fëmijët, fuqizimit të grave dhe zhvillimit të mekanizmave të bashkëpunimit në luftën kundër dhunës ndaj grave.
Memorandumi parashikon gjithashtu shkëmbimin e përvojave në fushën e ndihmës sociale, praktikave të shërbimeve sociale, monitorimit dhe vlerësimit të tyre, si dhe përdorimin e analizave kulturore, demografike dhe socioekonomike për përmirësimin e kushteve të jetesës së qytetarëve romë.
Bashkëpunimi mes dy ministrive do të realizohet përmes shkëmbimit të njohurive, dokumenteve dhe praktikave më të mira, shkëmbimit të ekspertëve, si dhe organizimit të konferencave, seminareve dhe takimeve profesionale.
“Me nënshkrimin e këtij memorandumi krijojmë një bazë shtesë për shkëmbimin e përvojave dhe njohurive dhe për avancimin e politikave dhe shërbimeve sociale. Qëllimi ynë është që praktikat dhe përvojat e mira t’i shndërrojmë në zgjidhje konkrete që do të kontribuojnë në një cilësi më të mirë të jetës dhe mbrojtje më të fortë sociale për qytetarët”, ka thënë Velkovski.
Me memorandumin vendoset kornizë për komunikim dhe koordinim të vazhdueshëm institucional mes dy ministrive, me qëllim shkëmbimin e përvojave dhe avancimin e përbashkët të politikave dhe shërbimeve në fushën e mbrojtjes sociale.
Memorandumi është lidhur për një periudhë prej pesë vitesh, me mundësi vazhdimi automatik.