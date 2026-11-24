Maqedonia e Veriut dhe Kroacia të përkushtuara për thellimin e bashkëpunimit parlamentar
Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi u takua me kryetarin e Parlamentit të Kroacisë, Gordan Jandrokoviq, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X, Gashi theksoi se në takim u riafirmua përkushtimi i të dy vendeve për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit parlamentar dhe bilateral.
Siç thuhet në postim, në takim gjithashtu u shkëmbyen mendime për sfidat aktuale, reformat në vijim dhe procesin e anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian (BE).
Gashi shprehu mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme dhe parimore të Kroacisë si dhe për përvojën e saj të çmuar.
“Ne mbetemi të përkushtuar për thellimin e partneritetit tonë dhe avancimin e vizionit të përbashkët për një rajon evropian të qëndrueshëm, të begatë dhe plotësisht të integruar”, shkroi Gashi.