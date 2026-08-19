Maqedonia e Veriut dhe Kosova synojnë rikthimin e linjës hekurudhore dhe pikën e përbashkët kufitare
Zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, është takuar sot me ministrin e Infrastrukturës dhe Transportit të Kosovës, Dimal Basha, me të cilin ka diskutuar për thellimin e bashkëpunimit dhe realizimin e projekteve të përbashkëta infrastrukturore.
Sipas Ministrisë së Transportit të Maqedonisë së Veriut, në takim fokus i veçantë i është kushtuar projektit për ndërtimin e rrugës Tetovë-Prizren, për të cilin grupet e punës të të dyja vendeve do të vazhdojnë aktivitetet për finalizimin e projektit, pas së cilës pritet nënshkrimi i marrëveshjeve ndërshtetërore.
Në takim është diskutuar edhe autostrada Shkup-Bllacë, si dhe mundësia e rikthimit të komunikacionit hekurudhor dhe vendosjes së sistemit “one stop shop”, përkatësisht një pike të përbashkët kufitare hekurudhore mes dy vendeve.
Ministrat kanë vlerësuar se projektet e përbashkëta do të ndikojnë në rritjen e tregtisë, investimeve dhe lidhjes rajonale.