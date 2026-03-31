Maqedonia e Veriut barazon pa gola në miqësore me Irlandën
Përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut ka barazuar 0-0 në ndeshjen miqësore ndaj Irlandës, e zhvilluar në stadiumin “Aviva” në Dublin, raporton SHENJA.
Pjesa e parë u mbyll pa gola, edhe pse vendasit krijuan disa raste për shënim. Një pamje e ngjashme u pa edhe në pjesën e dytë, ku të dyja skuadrat nuk arritën të konkretizojnë rastet e tyre.
Vlen të theksohet se të dy trajnerët e shfrytëzuan këtë ndeshje miqësore për t’u dhënë minuta edhe lojtarëve që më herët kanë pasur më pak hapësira në përfaqësuese.
Ndryshe, ky është takimi i dytë i Maqedonisë së Veriut që nuk arrin të shënojë të paktën një gol. /SHENJA/