Maqedonia e Veriut barazon pa gola në miqësore me Irlandën

Maqedonia e Veriut barazon pa gola në miqësore me Irlandën

Përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut ka barazuar 0-0 në ndeshjen miqësore ndaj Irlandës, e zhvilluar në stadiumin “Aviva” në Dublin, raporton SHENJA.

Pjesa e parë u mbyll pa gola, edhe pse vendasit krijuan disa raste për shënim. Një pamje e ngjashme u pa edhe në pjesën e dytë, ku të dyja skuadrat nuk arritën të konkretizojnë rastet e tyre.

Vlen të theksohet se të dy trajnerët e shfrytëzuan këtë ndeshje miqësore për t’u dhënë minuta edhe lojtarëve që më herët kanë pasur më pak hapësira në përfaqësuese.

Ndryshe, ky është takimi i dytë i Maqedonisë së Veriut që nuk arrin të shënojë të paktën një gol. /SHENJA/

