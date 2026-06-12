Maqedonia e përforcon drejtësinë ekologjike, u nënshkrua Memorandum për bashkëpunim me partnerët francezë

Maqedonia e përforcon drejtësinë ekologjike, u nënshkrua Memorandum për bashkëpunim me partnerët francezë

Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor kanë nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Expertise France, Agjencia Franceze për Zhvillim (AFD) dhe Ambasada e Francës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, duke konfirmuar angazhimin e përbashkët për avancimin e drejtësisë klimatike dhe mjedisore në vend.

Memorandumi krijon bazën për zbatimin e projektit rajonal CEJ Convergence, i cili synon të përmirësojë qasjen në drejtësi dhe të forcojë pjesëmarrjen e qytetarëve në çështjet mjedisore në Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Mali i Zi, në përputhje me standardet evropiane dhe legjislacionin e Bashkimit Evropian.

Përmes këtij bashkëpunimi, institucionet synojnë të forcojnë sundimin e ligjit në fushën e mbrojtjes së mjedisit, të rrisin kapacitetet institucionale dhe të nxisin një përfshirje më aktive të qytetarëve në proceset e vendimmarrjes që ndikojnë në politikat klimatike dhe mjedisore.

Projekti do të përfshijë mbështetje teknike, shkëmbim ekspertize, trajnime profesionale dhe zhvillimin e mekanizmave që mundësojnë zbatim më efektiv të parimeve të drejtësisë mjedisore. Gjithashtu, do të krijohen struktura drejtuese dhe këshilluese për të garantuar koordinim dhe transparencë në realizimin e aktiviteteve të planifikuara.

Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor do të bashkëpunojnë ngushtë me partnerët francezë për të avancuar kapacitetet kombëtare dhe për të afruar vendin me praktikat më të mira evropiane në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe qasjes në drejtësi.

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