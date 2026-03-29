Maqedonia drejt Dublinit për ndeshjen miqësore ndaj Irlandës

MARKETING

Përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut ka udhëtuar mesditën e kësaj të diele drejt Dablinit për ndeshjen miqësore që do ta luajë ndaj Irlandës. Pas humbjes në gjysmëfinalen e plej of-it nga Danimarka, të përzgjedhurit e seleksionuesit Goce Sedlloskit do të përballen me humbësit e gjysmëfinales tjetër, të cilët u mposhtën nga Çekia dhe tashmë të dyja përfaqësueset do të zhvillojnë një ndeshje të karakterit miqësorë. Për këtë sfidë Sedlloski nuk do të ketë në dispozicion Miovskin dhe Atanasovin, por edhe Aleksandar Trajkovskin, i cili gjatë ditës paralajmëroi pensionimin nga futbolli reprezentues. Maqedonia nesër do të ketë stërvitjen zyrtare, teksa të martën nga ora 20:45 do të luajë ndeshjen me Irlandën.

MARKETING

Të ngjajshme

“Kur askush nuk donte të përballej me ne, Turqia u shfaq”: Kosova kujton gjestin para ndeshjes për Kupën e Botës

“Kur askush nuk donte të përballej me ne, Turqia u shfaq”: Kosova kujton gjestin para ndeshjes për Kupën e Botës

Ylli i madh anglez i hap derën një transferimi të mundshëm te Real Madridi

Ylli i madh anglez i hap derën një transferimi të mundshëm te Real Madridi

Interi e do Manu Konen, ka gati ofertën lojtar plus para për Romën

Interi e do Manu Konen, ka gati ofertën lojtar plus para për Romën

Antonelli siguron “pole position” edhe në Suzuka

Antonelli siguron “pole position” edhe në Suzuka

E konfirmon Fabrizio Romano, Barcelona i nis zyrtarisht kontaktet me yllin e Interit

E konfirmon Fabrizio Romano, Barcelona i nis zyrtarisht kontaktet me yllin e Interit

Barcelona merr një goditje e rëndë, mbesin pa Raphinha për pjesën vendimtare të sezonit

Barcelona merr një goditje e rëndë, mbesin pa Raphinha për pjesën vendimtare të sezonit