Maqedonia deklason me 5 gola Lihteshtajnin, shënojnë Bardhi dhe Qamili
Përfaqësuesja e Maqedonisë e përfundoi me sukses detyrën kualifikuese të muajit shtator, duke e deklasuar me rezultat 5-0 autsajderin e grupit, Lihtenshtajnin, dhe kështu u rikthye në krye të tabelës së grupit kualifikues për Kampionatin Botëror që do të zhvillohet në vitin 2026.
Që nga minuta e parë, seleksionuesi Milevski zgjodhi një formacion ofensiv, qendërmbrojtës ishin vetëm Stojçevski dhe Zajkov, ndërsa Ilievski dhe Alioski luanin si mbrojtës të krahut. Në mesfushë u nis me tre lojtarë, ku Elmas kishte rol më ofensiv krahasuar me Alimi dhe Bardhin, ndërsa në sulm ishin Trajkovski dhe Çurlinov si mbështetje për Miovski.
Rezistencën e Lihtenshtajnit e theu Elif Elmas i cili krijoi vetë golin dhe shënoi për 1-0 në minutën e 15-të të ndeshjes. Mesfushori i talentuar mori topin nga Stojçevski, nisi nga e majta, hyri në zonë dhe me një driblim të bukur kaloi katër futbollistë para se të mposhtë portierin mysafir. Pas golit, vazhdoi dominimi i Maqedonisë, duke krijuar rrezik nga të dy krahët e sulmit, megjithatë mbrojtja e mysafirëve ishte kompakte.
Në pjesën e dytë, Maqedonia realizoi dy gola të shpejtë në pesë minuta. Fillimisht në minutën e 52-të, Enis Bardhi pas një asisti nga Bojan Ilievski, realizoi për 2-0. Pastaj në minutën e 56-të, Bardhi asistoi për Darko Çurlinov, i cili nga e djathta shënoi për 3-0.
Goli i katërt u shënua nga Lirim Qamili, i cili mori një asist përfekt nga Ezgjan Alioski, teksa Luka Stankovski vulosi shifrat e këtij takimi në 5:0.
Kujtojmë që Milevski iu dha shans pothuajse të gjithë futbollistëve në mesin e të cilëve debutoi edhe Reshat Ramadani i Shkëndijës.