Maqedonia barazon në miqësoren ndaj Bosnjës dhe Hercegovinës
Përfaqësuesja e Maqedonisë në futboll barazoi pa gola (0-0) me Bosnjën dhe Hercegovinën në një ndeshje miqësore të zhvilluar në Sarajevë, në stadiumin “Koševo”.

Ndeshja u karakterizua nga dominimi i vendasve në posedim të topit, ndërsa Maqedonia u fokusua më shumë në mbrojtje dhe kundërsulme. Bosnja krijoi rastin e parë serioz që në minutat e para, kur goditi traversën, ndërsa Maqedonia u përgjigj me disa tentativa, por pa konkretizim.

Rasti më i mirë për përfaqësuesen tonë erdhi në pjesën e parë, kur Bojan Miovski provoi të shënojë, por u ndal nga mbrojtja vendase në vijën e portës.

Në pjesën e dytë u bënë shumë zëvendësime në të dyja skuadrat. Bosnja vazhdoi presionin, por pa arritur të gjejë golin, ndërsa Maqedonia ruajti organizimin në mbrojtje dhe menaxhoi mirë pjesën e fundit të ndeshjes.

Ndryshe Maqedonia e Veriut ndeshjen e radhës miqësore e luan të hënën ndaj Turqisë. /SHENJA/



(VIDEO) Gordon merr vëmendjen gjatë prezantimit te Barcelona me spanjishten perfekte

OBSH: Shkalla e vdekshmërisë nga shpërthimi i Ebola-s arrin në 30-50%

Ish-prokurorja refuzon t’u përgjigjet pyetjeve për përfshirjen e Trumpit në publikimin e dosjeve të Epstein-it

OKB pasi Netanyahu urdhëron pushtim të mëtejshëm: E gjithë Gaza duhet të jetë për palestinezët

14 të vrarë nga sulmet në jug të Libanit, Izraeli vazhdon të shkelë armëpushimin e ndërmjetësuar nga SHBA-ja

Milloshoski: Maqedonia nuk guxon sërish të hyjë në proces të ndryshimeve kushtetuese pa garanca të qarta

