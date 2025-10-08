Maqedonci prezanton fuqinë goditëse të dronëve SkyDagger që i pranoi sot FSK-ja
Ministri në detyrë i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka deklaruar se me ardhjen e dronëve luftarakë “SkyDagger” në Kosovë, fuqia goditëse e ushtrisë së vendit është rritur ndjeshëm.
Në një postim në Facebook, Maqedonci theksoi se SkyDagger janë dronë luftarakë të pajisur me mjete shpërthyese, të ndërtuar për të goditur me saktësi objektiva lëvizëse dhe statike të armikut.
“Mijëra Skydeggar 7” dhe 15″ fluturake pa pilot nga sot janë pjesë e arsenalit të ushtrisë sonë. SkyDagger janë dronë luftarak të pajisur me mjete shpërthyese të cilët janë ndërtuar që në mënyrë të përpiktë të godasin objektivat lëvizëse dhe statike të armikut. Vazhdojmë të rrisim fuqinë goditëse të ushtrisë sonë”, ka shkruar ai në Facebook.