Manev: Arsyeja e vrasjes së Vanjës dhe Pançes është pyetje për Palevskin

Në Gjykatën Themelore Penale në Shkup sot ka vazhduar gjykimi për vrasjen e Vanjës dhe Pançes me marrje në pyetje të të pandehurit Velibor Manev. Ai sot po u përgjigjej pyetjeve të avokatëve mbrojtës të të akuzuarve të tjerë. Manev theksoi se arsyeja e vrasjes së Vanjës dhe Pançes është një pyetje që duhet t’i drejtohet të pandehurit Lupço Palevski.

Duke iu përgjigjur pyetjes së avokatit mbrojtës të Keshishevit, Manev ka konfirmuar se më 23 nëntor 2023, rruga për në hotelin “Romantik” ka qenë përmes Bashino Sellës, duke vazhduar në drejtim të Katllanovës dhe Shkupit dhe më pas është kthyer në drejtim të fshatit Rudnik. Ai shpjegoi gjithashtu se gira e peshave, e cila u ul në gropë, është ende aty.

Kur u pyet nëse vajza ishte e lidhur në momentin e vrasjes, Manev u përgjigj pozitivisht.

Lidhur me pyetjet e avokatit mbrojtës të babait të Vanjës, avokatit Vladimir Tufegxhiq, për planifikimin e rrëmbimit, Manev deklaroi se Lupço Palevski sugjeroi objektiva të mundshëm, duke përfshirë një drejtor të “Granit” ose vajzën e një farmacisti.

“Dhjetë ditë para rrëmbimit, Palevski tha se do ta vëzhgonte gruan për të mësuar për zakonet e saj,” shtoi ai.

Manev vuri në dukje se fotografitë e viktimës së mundshme janë bërë pa kontakt të drejtpërdrejtë me telefonat e tyre.

I pyetur nëse fëmija që kishin rrëmbyer ishte personi në atë foto, ai u përgjigj se ata ngjanin.

– Personi në foto ngjasonte shumë me fëmijën, gjatësia, ngjyra e flokëve, dukej një grua pak më e madhe në moshë, fotografia nuk ngjasonte fare me fëmije. Përveç pamjes, ora që çdo mëngjes dilte ishte ora 7:20 e mëngjesit, dhe sipas asaj që kishim gjurmuar çdo ditë, ishim të sigurt se ishte personi i duhur”, tha ai.

Kur hapën zinxhirin e thesit për të fotografuar viktimën, Manev kuptoi se ata kishin rrëmbyer një fëmijë dhe jo një grua.

“Kjo ndodhi pasi e nxorëm nga makina, nga bagazhi, e shtrimë përtokë, e hapëm çantën dhe ia hoqëm shiritin nga goja që të mund ta fotografonte dhe aty pamë që ishte fëmijë”, tha ai.

Manev vuri në dukje se ai nuk kishte një telefon celular në vendin e ngjarjes dhe komunikimi ishte nëpërmjet stacioneve radiofonike.

Lidhur me pyetjen nëse ndonjëri prej tyre kishte folur me prindërit e Vanjës, meqë ajo u kishte dhënë numrat e telefonit, ai u përgjigj se ai personalisht nuk kishte folur me ta dhe nuk dinte gjë për të tjerët.

Kur u pyet se pse nuk dërguan fotografi për shpërblim, ai tha se kjo ishte një pyetje që duhet t’ia parashtronin Palevskit.

I pyetur nëse ndonjëri prej tyre i kishte përmendur prindërit e fëmijës pas vrasjes së fëmijës, ai u përgjigj se nuk kishin pasur asnjë kontakt.

“Pas vrasjes, mbrëmja e 27 nëntorit ishte hera e fundit që fola në festë kur mora kavanoza me mjaltë për një shok, duhej t’i merrte nga festa, nuk kam pasur kontakt me askënd, përveç Bore, dhe kontakti i parë ka qenë më 30 nëntor kur Lupço Palevski më ka telefonuar për herë të parë për të më thënë se po largohej për në Turqi 1 minuta. “Nuk kam pasur asnjë kontakt me Keshishevin pas kësaj”, tha ai.

I pyetur se kush vendosi se kush do të rrëmbehej, ai u përgjigj se vendimet e merrte Palevski.

“Ai i njihte njerëzit në ndërtesë dhe vendosi se kush do të rrëmbehej,” tha ai. Ai shtoi se para se të ndodhte kjo, siç tha ai, “Lupço Palevski na çoi në ndërtesë për të shpjeguar ku ishte hyrja, ku ishte bodrumi, na tha shkallët e daljes dhe shkallët që të çonin në bodrum. Ishte natë. Pas kësaj na çoi në një nga pikat e karburantit për të pirë kafe, na tregoi fotografinë që ta kujtojmë personin”, tha ai.

Lidhur me pyetjet për përfshirjen e babait të Vanjës, Aleksandar Gjorçevskit, ai u përgjigj se babain e Vanjës për herë të parë ia përmendën në stacionin policor.

“Thashë se jam keqtrajtuar fizikisht dhe jam rrahur për të thënë se e kam parë Lupço Palevskin duke folur me babain e Vanjës. Sa i përket deklaratës së 6-të, unë kam qenë i traumatizuar, kam pritur 40 minuta që të më rrahin në këmbë deri sa të më gjakosin, renditja ishte Aleksandar, pastaj Bore, pastaj Keshishev, mua më morën kur e kthyen Keshishevin në qeli, më erdhi radha që të më rrihnin. Dyzet minuta duke i dëgjuar ata të bërtasin, duke ditur se çfarë do të vinte më pas. “Aq shumë kam qenë i frikësuar tregon edhe fakti se kam thënë se vajza ime punon në Slloveni, ndërkohë që ajo nuk ka punuar kurrë në Slloveni”, tha Manev.

I pyetur nëse e ka dëgjuar dhe parë personalisht Lupço Palevskin duke folur në telefon me babain e Vanjës , Aleksandrin, ai është përgjigjur jo.

“Jo, kurrë, as nuk e kam dëgjuar dhe as nuk e kam parë”, tha ai.

Manev, duke iu përgjigjur pyetjes së babait të Vanjas, e cila shkroi “Pse, çfarë ndodhi”, përfundoi me deklaratën se nuk mund të përgjigjet pse ndodhi vrasja, duke shtuar se kjo ishte një pyetje për Palevskin.

Seanca vazhdoi me marrjen në pyetje të Manev nga i pandehuri Lupço Palevski.

Sipas njoftimit, pas marrjes në pyetje të Manevit, janë paraparë të dëshmojnë Bore Videvski, Vlatko Keshishev, Aleksandar Gjorçevski dhe në fund Palevski.

Në aktakuzë thuhet se Lupço Palevski, Bore Videvski, Velibor Manev, Vlatko Keshishov dhe Aleksandar Gjorçevski, së bashku kanë planifikuar rrëmbimin e 14-vjeçares Vanja me qëllim që të detyrojnë një anëtar të familjes së saj të ngushtë të japë para për shpërblim.

Rrëmbimi i Pançe Zhezovski, në Veles, sipas aktakuzës, ka qenë me qëllim që ta detyrojë t’ua japë automjetin e tij Citroen, në mënyrë që ta përdorin për ta rrëmbyer fëmijën në Shkup.

Minorenia Vazha dhe qytetari nga Velesi, Pançe, më 27 dhe 24 nëntor u denoncuan si të zhdukur, ndërsa më 3 dhjetor të vitit 2023 u gjetën të vdekur në afërsi të Shkupit dhe të Velesit.

MARKETING