Manchesteri planifikon ta ri-integrojë Marcus Rashford
Bisedimet janë duke u zhvilluar në mes të agjentit të lojtarit dhe klubit anglez në orët e fundit që Rashford të jetë pjesë e ekipit të parë të “djajve të kuq” – raporton Fabrizio Romano
United është i hapur që asi anglez të rikthehet nën urdhrat e Carrick.. pastaj të shqyrtojë të ardhmen e tij më vonë këtë verë. – transmeton Sinjali
Rashford është gjithashtu i lumtur që do ta fillojë sezonin te United dhe pastaj të dyja skuadrat mund ta marrin në konsideratë mundësinë e rikthimit në fushë.
Një kontakt miqësor u zhvillua pasi Rashford mund të ketë tani mundësinë të vazhdojë karrierën e tij te United – me kontratë deri në vitin 2028.