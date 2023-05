Manchester United po përpiqet të “rrëmbej” Rabiotin nga Juventusi

Adrien Rabiot do të jetë një agjent i lirë në fund të sezonit kur kontrata e tij me Juventus të skadojë dhe L’Equipe raporton se Manchester United po përpiqet shumë për ta nënshkruar atë.

Mesfushori e ka lënë gjithmonë derën hapur për hapin e tij të ardhshëm, pasi ai ende mund të negociojë një marrëveshje të re për të qëndruar në Torino pas ndoshta sezonit më të mirë të karrierës së tij.

28-vjeçari francez deri më tani ka kontribuar me 11 gola dhe katër asistime në 43 paraqitje konkurruese për Juventusin këtë sezon, duke gjetur formën e tij në një rol më të avancuar nën drejtimin e trajnerit Max Allegri.

Manchester United kishte qenë tashmë në bisedime të avancuara me Rabiot gjatë verës pasi përpunoi një tarifë transferimi me Juve, por nuk arriti të pajtohej me kushtet personale me nënën dhe agjentin e frikshëm të Rabiot, Veronique.

U raportua se ata po kërkonin një pagë prej të paktën 10 milionë euro në sezon.

Sipas L’Equipe, klubi i Premier League është i përgatitur të provojë përsëri, pasi Erik ten Hag është një admirues i finalistit të Kupës së Botës.

Juventus e zgjodhi Rabiot si agjent të lirë kur u largua nga Paris Saint-Germain në korrik 2019.