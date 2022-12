Manchester United nuk dorëzohet, De Jong mbetet objektiv, situata

Frenkie de Jong do të vazhdojë të jetë objektiv i Manchester United. Klubi nga Manchesteri nuk do ndalet së kërkuari lojtari, madje do provojë të afrojë futbollistin në merkaton e verës.

Mënyra e lojës së de Jong përshtatet shumë me skemat e trajnerit Ten Hag dhe kjo është arsyeja se përse “Djajtë e kuq” këmbëngulin. 25-vjeçari ka luajtur 13 ndeshje këtë sezon në La Liga, ku ka shënuar 2 gola dhe ka asistuar 1 herë. Më parë, lojtari ka qenë pjesë e Ajax.