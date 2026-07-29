Manchester City synon pasardhësin e Rodrit, për talentin maroken kërkohet mbi 100 milionë euro
Manchester City po vazhdon të punojë intensivisht në merkaton e verës dhe tashmë ka kthyer vëmendjen te një tjetër përforcim i madh për mesfushën.
Kampioni anglez raportohet se është pranë arritjes së marrëveshjes për transferimin e talentit maroken Ayyoub Bouaddi, i cili shihet si një nga kandidatët kryesorë për të zëvendësuar Rodrin në të ardhmen.
Mesfushori 18-vjeçar i Lille ka impresionuar me paraqitjet e tij dhe ka tërhequr vëmendjen e shumë klubeve të mëdha evropiane. Vlera e tij në treg raportohet të jetë rreth 100 milionë euro.
Sipas raportimeve nga mediat sportive, Manchester City ka nisur negociata me Lille dhe përfaqësuesit e lojtarit, ndërsa klubi anglez beson se mund të mbyllë marrëveshjen në ditët e ardhshme.
Një dilemë mbetet nëse Bouaddi do t’i bashkohet menjëherë skuadrës së Pep Guardiolës apo do të qëndrojë edhe një sezon në huazim te Lille për të vazhduar zhvillimin e tij.
Interesimi për talentin maroken lidhet edhe me të ardhmen e Rodrit, për të cilin raportohet se ka interesim nga Real Madridi. Klubi spanjoll ka shtuar përpjekjet për transferimin e mesfushorit, i cili vazhdon rikuperimin pas një ndërhyrjeje kirurgjikale.
Nëse Bouaddi transferohet në “Etihad”, ai pritet të jetë pjesë e një rindërtimi të madh të mesfushës së Manchester Cityt, së bashku me përforcimin tjetër Elliot Anderson.
Pep Guardiola do të ketë në dispozicion edhe emra si Nico González, Mateo Kovačić dhe Tijjani Reijnders, por e ardhmja e disa prej tyre në klub mbetet e pasigurt.