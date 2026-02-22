Manchester City shfrytëzon gabimet e Arsenalit, i afrohet në vetëm dy pikë

Manchester City shfrytëzon gabimet e Arsenalit, i afrohet në vetëm dy pikë

Manchester City ka shënuar fitore të rëndësishme ndaj Newcastle Unitedit në xhiron e 27-të të Premier Leagues angleze. Me fitoren 2:1 të shtunën mbrëma, City i Pep Guardiolas i afrohet në vetëm dy pikë Arsenalit që i prin tabelës, e që javëve të fundit ka regjistruar rezultate të dobëta.

Nico O’Reilly shënoi dy golat për Cityn në pjesën e parë. Fillimisht kaloi “Qytetarët” në epërsi në minutën e 14-të. Newcastle barazoi tetë minuta më pas me Lewis Hallin, para se O’Reilly të shënonte sërish në minutën e 27-të.
Në pjesën e dytë, Newcastle dominoi ndeshjen por nuk arriti të shënonte për të barazuar rezultatin.

City tani ka 56 pikë në tabelë pas 27 ndeshjesh. Arsenali është i pari me vetëm dy pikë më shumë. Në pesë xhirot e fundit, “Topçinjtë” kanë vetëm dy fitore.

MARKETING

Të ngjajshme

Bashkimi: FFM të reagojë ndaj thirrjeve nacionaliste në ndeshjen me Vardarin

Bashkimi: FFM të reagojë ndaj thirrjeve nacionaliste në ndeshjen me Vardarin

FFM: Nuk ka pasur urdhër për largimin e flamurit shqiptar në Shkëndija Haraçinë – Prespa

FFM: Nuk ka pasur urdhër për largimin e flamurit shqiptar në Shkëndija Haraçinë – Prespa

Kundërpërgjigjet Bashkimi: FFM ngatërron pështymën me pullat e palltos së tifozëve në tribuna

Kundërpërgjigjet Bashkimi: FFM ngatërron pështymën me pullat e palltos së tifozëve në tribuna

FFM: Rexhep Murati u ndëshkua me karton të kuq pasi e pështyu arbitrin kryesor

FFM: Rexhep Murati u ndëshkua me karton të kuq pasi e pështyu arbitrin kryesor

Struga ndan pikët me Pelisterin

Struga ndan pikët me Pelisterin

Vardari mposht Bashkimin mes polemikave në kompleksin e FFM-së

Vardari mposht Bashkimin mes polemikave në kompleksin e FFM-së