Manchester City i rikthehet fitoreve, fiton me lehtësi derbin ndaj “Djajve të Kuq”
Skuadra e Manchester Cityt ka shënuar fitore 3:0 ndaj Manchester Unitedit, në derbin e javës së katërt në Premier League.
Qysh në pjesën e parë, ekipi nga “Etihad” tregoi se janë futur në fushë për tri pikë.
Phil Foden shënoi për 1:0 në minutën e 18’të.
Në pjesën e dytë, ekipi i Pep Guardiolas u tregua më i frikshëm duke shënuar dy gola.
Erling Haaland ishte golashënuesi i dyfisht. Një në minutën e 53’të dhe tjetrën në minutën e 68’të.
City rikthehet te fitorja pas dy disfatave radhazi në Premier League dhe shkon në kuotën e gjashtë pikëve. Kurse Manchester Unitedi mbetet me katër pikë.