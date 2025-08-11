Manchester City futet në garë për Xavi Simons, sfidon ofertën e Chelseat
Manchester City ka kontaktuar me përfaqësuesit e Xavi Simons, duke tentuar t’i rrëmbejë Chelseas objektivin kryesor për mesfushën e RB Leipzig.
Chelsea ka qenë në bisedime me klubin gjerman për një marrëveshje rreth 60 milionë funtesh, ndërsa lojtari holandez ka dhënë miratimin për transferim te “Blutë”. Por tani, londinezët përballen me konkurrencën e fortë nga City.
Simons raportohet se është i gatshëm të largohet nga Leipzig pas mungesës së skuadrës gjermane në garat evropiane. Sezonin e kaluar, ai regjistroi 10 gola dhe 7 asistime në 25 paraqitje në Bundesligë.
Megjithatë, interesi i Cityt komplikohen nga kuota e lojtarëve jo vendas. Guardiola tashmë ka mbushur limitin prej 17 lojtarësh të tillë, ndërsa përjashtim bëjnë vetëm ata nën 21 vjeç.
Trajneri spanjoll ka shprehur dëshirën për të ulur numrin e lojtarëve në skuadër para fillimit të sezonit të ri. Largimi i pritshëm i portierit Stefan Ortega mund të hapë një vend në listën e lojtarëve jo vendas.
Ndërkohë, Jack Grealish dhe James McAtee janë gjithashtu pranë një largimi nga “Etihad”, lëvizje që mund të lehtësojë afrimin e Xavi Simons në Manchester.