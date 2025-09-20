Man United triumfon në derbin ndaj Chelseas
Manchester Unitedi ka shënuar fitore të ngushtë në derbin anglez ndaj Chelseas, në kuadër të xhiros së pestë në Ligën Premier.
“Djajtë e Kuq” fituan me rezultat të ngushtë 2:1, sfidë që doli të jetë shumë dramatike.
Pas vetëm pesë minutave lojë, Chelsea mbeti me një lojtar më pak pasi Roberto Sanchez u ndëshkua me karton të kuq shkaku i një ndërhyrje te Mbuemo.
Me një lojtar më shumë, Man Utd mori krejtësisht dominimin. Bruno Fernandes pas asistimit të Dorgus realizoi për ta zhbllokuar rezultatin.
Ndërsa, ishte Casemiro që e dyfishoi epërsinë për të shënuar me kokë pas harkimit të Harry Maguire (37’).
Mirëpo, ishte natë jo e mirë për brazilianin që vetëm disa minuta më vonë mori kartonin e dytë të verdhë dhe u përjashtua nga fusha (45+5’).
Chelsea në pjesën e dytë ishte më e rrezikshme. “Blutë” në fakt shënuan përmes Wesley Fofana, por u anulua për pozitë jashtë loje (63’).
Pavarësisht posedimit, “Blutë” e Londrës nuk arritën më shumë se një gol të nderit, që e realizoi Trevoh Chalobah pas asistimit të Reece James (80’).
Unitedi me këtë fitore të madhe ngjitët në pozitën e nëntë me shtatë pikë ndërsa Chelsea qëndron në vendin e gjashtë me tetë sosh.