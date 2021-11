Man. United e mbyll me Pogba, tërhiqet nga bisedimet për rinovim

Aventura e Paul Pogba te Manchester United mund të quhet e përfunduar tashmë, pasi vetë klubi anglez ka vendosur të tërhiqet nga bisedimet për rinovim dhe ta lërë futbollistin të largohet me parametra zero në fund të sezonit.

Në vlerësimet e “djajve të kuq”, kampioni i botës me Francën nuk justifikon pagën e lartë që merr dhe pikërisht për këtë arsye është vendosur që të mos i bëhet një ofertë tjetër për rinovim e të lihet i lirë në fund të sezonit.

Tani “topi” kalon te Mino Raiola, që duhet të gjejë një skuadër të re për Paul Pogba, një mision ky që nuk do të jetë shumë i vështirë, duke qenë se për francezin kanë shfaqur interes klube të shumta europiane, me Realin e Madridit në krye.

Pikërisht Los Blancos po punojnë për të marrë me parametra zero një tjetër futbollist, francezin Kylian Mbappe dhe bashkë me Pogba, do të rrisnin ndjeshëm cilësinë në skuadër, për më tepër pa shpenzuar para.