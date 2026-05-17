Mallorca në prag të rënies nga La Liga – Levante fiton duelin direkt për mbijetesë

Mallorca në prag të rënies nga La Liga – Levante fiton duelin direkt për mbijetesë

Levante ka marrë fitore shumë të rëndësishme në garën për mbijetesë, pasi mposhti Mallorcan e Vedat Muriqit, me rezultat 2-0 në një duel direkt të mbijetesës në La Liga.

Me këtë humbje, skuadra e Vedat Muriqit mbetet në situatë shumë të vështirë dhe tashmë ka vetëm pak gjasa për ta siguruar qëndrimin në elitën e futbollit spanjoll në xhiron e fundit.

Mallorca do ta mbyllë kampionatin në shtëpi ndaj Oviedos, ku fitorja është obligim, por edhe ajo mund të mos mjaftojë pa gabimet e rivalëve direkt.

Në anën tjetër, Levante vazhdon të rrezikojë, por situata e tij është dukshëm më e favorshme pas triumfit ndaj rivalit direkt.

Në javën e fundit do të përballet me Betisin, skuadër që tashmë nuk ka objektiva të mëdha dhe nuk i ka të domosdoshme pikët. Gara për mbijetesë në La Liga pritet të vendoset vetëm në minutat e fundit të sezonit.

MARKETING

Të ngjajshme

Türker İsmail nga Shkupi shpallet kampion bote në WAKO Kickboks në Turqi!

Türker İsmail nga Shkupi shpallet kampion bote në WAKO Kickboks në Turqi!

Salah pranë transferimit te Fenerbahçe, turqit gati ofertën marramendëse

Salah pranë transferimit te Fenerbahçe, turqit gati ofertën marramendëse

Gara për Champions në Seria A/ Juventus mbetet thuajse jashtë, përfitojnë Milani dhe Roma

Gara për Champions në Seria A/ Juventus mbetet thuajse jashtë, përfitojnë Milani dhe Roma

I ka magjepsur të gjithë me paraqitjet e tij, Trabzonspori vendos të blejë kartonin e Muçit

I ka magjepsur të gjithë me paraqitjet e tij, Trabzonspori vendos të blejë kartonin e Muçit

E ardhmja e Jose Mourinhos: Besoj se Reali i Madridit do të kontaktojë me mua javën e ardhshme

E ardhmja e Jose Mourinhos: Besoj se Reali i Madridit do të kontaktojë me mua javën e ardhshme

Cristiano Ronaldo pa trofe në Arabinë Saudite – 14 nga 14 tituj të humbur me Al Nassr

Cristiano Ronaldo pa trofe në Arabinë Saudite – 14 nga 14 tituj të humbur me Al Nassr