Mallorca në përkrahje të yllit të saj: Muriqi do të shkruajë historinë, dhe ne s’do ta humbim këtë rast
Kosova përballet sonte me Turqinë në finalen e play-offit që do të përcaktojë kualifikimin për Botërorin 2026.
Në qendër të vëmendjes nuk është vetëm futbolli kosovar.
Sulmuesi i Kombëtares, Vedat Muriqi, ka tërhequr vëmendjen edhe jashtë trojeve shqiptare. Një ekip nga skuadra e tij spanjolle, RCD Mallorca, ndodhet në Prishtinë për të ndjekur atmosferën që po mbretëron para ndeshjes historike.
“Muriqi po do të shkruajë historinë, dhe ne nuk do ta humbim këtë rast”, ka shkruar RCD Mallorca në profilin zyrtar në X, duke shoqëruar postimin me një emoji me zemër.