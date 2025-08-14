Maldivet dënojnë planin e Izraelit për të pushtuar Qytetin Gaza

Maldivet dënojnë planin e Izraelit për të pushtuar Qytetin Gaza

 Maldivet kanë dënuar planin e Izraelit për të pushtuar Qytetin Gaza, transmeton Anadolu.

“Maldivet dënojnë fuqimisht deklaratën e qeverisë pushtuese izraelite që shpall të ashtuquajturin ‘Vizioni i Izraelit të Madh’ dhe hedhin poshtë me vendosmëri planet e saj për vendbanime dhe ekspansionizëm”, tha në kompaninë amerikane të mediave sociale X presidenti i Maldiveve, Mohamed Muizzu.

“Deklarata të tilla me retorikë nxitëse shkelin të drejtën ndërkombëtare dhe minojnë të drejtat e palestinezëve për vetëvendosje”, theksoi presidenti Muizzu.

Ai kërkoi nga komuniteti ndërkombëtar “të mbrojë të drejtat e palestinezëve dhe t’i japë fund vuajtjeve të tyre në këtë konflikt në rritje”, si dhe përsëriti “qëndrimin e palëkundur” të kombit të tij me Palestinën.

Në muajin prill, Maldivet kishin ndaluar mbajtësit e pasaportave izraelite të hynin në vend.

Javën e kaluar, Kabineti i Sigurisë i Izraelit miratoi planin e kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, për të pushtuar plotësisht Qytetin Gaza, duke shkaktuar një reagim të ashpër nga qeveritë dhe organet e të drejtave të njeriut.

Izraeli është përballur me kritika në rritje për shkak të luftës vdekjeprurëse në Gaza, ku ka vrarë më shumë se 61.700 njerëz që nga tetori i vitit 2023.

MARKETING

Të ngjajshme

Importi i mishit në RMV, Drejtoria e Doganave zbulon mashtrim doganor në vlerë prej shtatë milionë denarë

Importi i mishit në RMV, Drejtoria e Doganave zbulon mashtrim doganor në vlerë prej shtatë milionë denarë

Rusia po kalon nga aplikacionet globale të mesazheve në ato kombëtare

Rusia po kalon nga aplikacionet globale të mesazheve në ato kombëtare

Përleshje të dhunshme mes forcave qeveritare dhe grupeve të armatosura në Somali

Përleshje të dhunshme mes forcave qeveritare dhe grupeve të armatosura në Somali

Japonia do të përdorë inteligjencën artificiale për t’u mësuar fëmijëve japonishten mes mungesës së stafit

Japonia do të përdorë inteligjencën artificiale për t’u mësuar fëmijëve japonishten mes mungesës së stafit

Rritet në 61.800 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Rritet në 61.800 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Presidenti turk bisedon me shefin e NATO-s për Ukrainën dhe samitin e ardhshëm Trump-Putin

Presidenti turk bisedon me shefin e NATO-s për Ukrainën dhe samitin e ardhshëm Trump-Putin