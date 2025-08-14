Maldivet dënojnë planin e Izraelit për të pushtuar Qytetin Gaza
Maldivet kanë dënuar planin e Izraelit për të pushtuar Qytetin Gaza, transmeton Anadolu.
“Maldivet dënojnë fuqimisht deklaratën e qeverisë pushtuese izraelite që shpall të ashtuquajturin ‘Vizioni i Izraelit të Madh’ dhe hedhin poshtë me vendosmëri planet e saj për vendbanime dhe ekspansionizëm”, tha në kompaninë amerikane të mediave sociale X presidenti i Maldiveve, Mohamed Muizzu.
“Deklarata të tilla me retorikë nxitëse shkelin të drejtën ndërkombëtare dhe minojnë të drejtat e palestinezëve për vetëvendosje”, theksoi presidenti Muizzu.
Ai kërkoi nga komuniteti ndërkombëtar “të mbrojë të drejtat e palestinezëve dhe t’i japë fund vuajtjeve të tyre në këtë konflikt në rritje”, si dhe përsëriti “qëndrimin e palëkundur” të kombit të tij me Palestinën.
Në muajin prill, Maldivet kishin ndaluar mbajtësit e pasaportave izraelite të hynin në vend.
Javën e kaluar, Kabineti i Sigurisë i Izraelit miratoi planin e kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, për të pushtuar plotësisht Qytetin Gaza, duke shkaktuar një reagim të ashpër nga qeveritë dhe organet e të drejtave të njeriut.
Izraeli është përballur me kritika në rritje për shkak të luftës vdekjeprurëse në Gaza, ku ka vrarë më shumë se 61.700 njerëz që nga tetori i vitit 2023.