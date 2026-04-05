Maldini është kandidati i parë për postin e presidentit të Federatës Italiane

Presidenti i Federatës Italiane të Futbollit (FIGC), Gabriele Gravina, ka dhënë dorëheqjen nga pozicioni i tij pasi ekipi kombëtar nuk arriti të kualifikohej për Kupën e Botës për herë të tretë radhazi.

Gravina, i cili e ka drejtuar FIGC që nga viti 2018, ishte thirrur nga ministrat dhe anëtarët e qeverisë italiane të jepte dorëheqjen pas humbjes së Italisë në gjuajtjet e penalltive në ndeshjet eliminatore kundër Bosnjës.

Sipas gazetës sportive “Gazzetta dello Sport”, favoriti për të marrë këtë pozicion është një lavdi e madhe e futbollit italian, Paolo Maldini i cili ka edhe mbështetjen e Ministrit të Sportit të vendit, Andrea Abodi. Duhet theksuar se mbrojtësi veteran 57-vjeçar ishte drejtor teknik i Milanit nga viti 2019 deri në vitin 2023, ndërsa punoi edhe si drejtor zhvillimi.

Të ngjajshme

Van Dijk pas debaklit nga City: Fajin e kemi veç ne lojtarët

Van Dijk pas debaklit nga City: Fajin e kemi veç ne lojtarët

Inter, Marotta për Bastonin: E turpshme që po sulmohet kështu, kaq padrejtësisht

Inter, Marotta për Bastonin: E turpshme që po sulmohet kështu, kaq padrejtësisht

Ariton Mehmedi i jep fitoren Rabotniçkit ndaj Strugës

Ariton Mehmedi i jep fitoren Rabotniçkit ndaj Strugës

Komunikimi me VAR-in që solli anulimin e kartonit të kuq të Martinit

Komunikimi me VAR-in që solli anulimin e kartonit të kuq të Martinit

Mbappe rrëfen momentin më të vështirë: Më quanin majmun, mendova të tërhiqesha

Mbappe rrëfen momentin më të vështirë: Më quanin majmun, mendova të tërhiqesha

Vedat Muriqi fundos Realin Madridin, Mallorca fiton në shtesë

Vedat Muriqi fundos Realin Madridin, Mallorca fiton në shtesë