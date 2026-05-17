Makina merr para disa këmbësorë në Kaliforni, 3 viktima dhe 5 të plagosur!
Tre persona u vranë dhe pesë të tjerë u plagosën pasi një shofer përplasi me makinën e tij disa këmbësorë dhe automjete të tjera në Oakland të Kalifornisë.
Incidenti ndodhi pak në mbrëmje në rrugët 85 dhe Ndërkombëtare. Tre persona vdiqën menjëherë dhe tre të tjerë u dërguan në spital, dy prej të cilëve janë në gjendje kritike, ndërsa dy të tjerët me lëndime të rënda.
Shoferi i përfshirë në aksident pësoi lëndime të lehta, thanë zyrtarët. Ai dyshohet se u përpoq të largohej nga vendi i ngjarjes, por u ndalua dhe u arrestua nga kalimtarët, thanë autoritetet.
Autoritetet nuk dhanë menjëherë detaje të mëtejshme rreth shkakut të aksidentit ose identitetit të shoferit. Incidenti mbetet nën hetim, thanë zyrtarët.