Makina del nga rruga dhe përmbyset në pishinë, vdesin tre të rinj në Francë

Tre adoleshentë në Francën jugore humbën jetën tragjikisht kur makina e tyre doli nga rruga, u përplas me një mur dhe ra në një pishinë në oborrin e një banese.
Meqenëse automjeti kishte madhësinë me pishinën, adoleshentët, të moshës 14, 15 dhe 19 vjeç, nuk mundën të hapnin dyert dhe u mbytën. Aksidenti ndodhi në orët e para të mëngjesit të së mërkurës gjatë një nate me shira të rrëmbyeshëm, raporton BBC.

«Është vërtet kulmi i tmerrit», tha prokurori, duke shpjeguar se «nuk ishte ndikimi i aksidentit që i vrau ata. Ata ishin përmbys në ujin e ngrirë, të paaftë për të dalë». Raportime të pakonfirmuara sugjerojnë se 14-vjeçari ishte në timon të makinës.
Prokurori i tha AFP-së se aksidenti ishte rezultat i një “serie rrethanash të pabesueshme”. Makina u përplas me një mur të ulët kopshti, u përmbys dhe përfundoi në pishinë, e cila ishte vetëm 1.5 metra e thellë.

U deshën disa orë që të jepej alarmi dhe të thirreshin zjarrfikësit për të zbrazur pishinën dhe për të nxjerrë automjetin. Në makinë u gjetën shishe me oksid azoti, i njohur edhe si “gaz qeshës”. Substanca përdoret për qëllime euforike, pasi mund të shkaktojë një ndjesi relaksimi.

