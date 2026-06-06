Maignan mund të largohet nga Milani për shkak të interesimit nga Liga Premier

Maignan mund të largohet nga Milani për shkak të interesimit nga Liga Premier

Milani mund të jetë në rrezik të humbasë portierin Mike Maignan pavarësisht se francezi nënshkroi një zgjatje kontrate deri në vitin 2031 në fillim të këtij viti.

Sipas raportimeve në Itali, Maignan është i pakënaqur me drejtimin aktual të klubit pas largimeve të figurave kyçe si Massimiliano Allegri dhe Claudio Filippi, prania e të cilëve e kishte bindur më parë atë të refuzonte një transferim te Chelsea.

Përfaqësuesit e tij tani po presin sqarime nga Milani mbi planet e ardhshme të klubit dhe thuhet se do të ishin të hapur për një transferim në Stamford Bridge nëse interesi ringjallet.

Raporti shton se emërimi i një drejtori sportiv të nivelit të lartë dhe një menaxheri elitar mund ta bindë Maignan të qëndrojë në San Siro.

Ndërkohë, Chelsea është ende në kërkim të një portieri të besueshëm afatgjatë, dhe francezi me përvojë shihet si një opsion tërheqës pavarësisht shqetësimeve të fundit për lëndime dhe formës së paqëndrueshme.

Prejardhja e tij dhe aftësia për të performuar në ndeshje me presion të lartë vazhdojnë ta bëjnë atë një objektiv shumë të vlerësuar.

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