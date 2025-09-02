Maduro thotë se tetë anije amerikane ‘me 1,200 raketa’ synojnë Venezuelën
Presidenti venezuelian Nicolas Maduro pretendoi të hënën se tetë anije ushtarake amerikane “me 1,200 raketa” po synonin vendin e tij, duke denoncuar një “kërcënim absolutisht kriminal dhe të përgjakshëm”.
Shtetet e Bashkuara, të cilat akuzojnë Maduron për udhëheqjen e një karteli droge, kanë njoftuar një vendosje anijesh luftarake në Karaibet jugore në një operacion kundër trafikimit të drogës.
Maduro kritikoi të hënën në një takim me median ndërkombëtare në Karakas “kërcënimin më të madh që është parë në kontinentin tonë në 100 vitet e fundit” në formën e “tetë anijeve ushtarake me 1,200 raketa dhe një nëndetëse që synonin Venezuelën”.
Presidenti, dy rizgjedhjet e të cilit të fundit në 2024 dhe 2018 nuk u njohën nga Shtetet e Bashkuara ose nga pjesa më e madhe e bashkësisë ndërkombëtare, tha se “në përgjigje të presionit maksimal ushtarak, ne kemi deklaruar gatishmërinë maksimale për të mbrojtur Venezuelën”.
Uashingtoni ka dyfishuar shpërblimin për kapjen e Maduros në 50 milionë dollarë, por nuk ka bërë asnjë kërcënim publik për të pushtuar Venezuelën.
Karakasi ka thënë se do të patrullojë ujërat e saj territoriale dhe do të mobilizojë më shumë se katër milionë anëtarë të milicisë në përgjigje të “kërcënimeve” të SHBA-së.
Maduro shprehu keqardhjen që kanalet e komunikimit me Shtetet e Bashkuara janë prishur dhe u zotua se vendi i tij “nuk do të dorëzohet kurrë ndaj shantazheve dhe kërcënimeve të asnjë lloji”.
Në konferencën për shtyp, Maduro paralajmëroi Presidentin e SHBA-së Donald Trump se Sekretari i Shtetit Marco Rubio donte ta “çonte atë në një masakër… me një masakër kundër popullit të Venezuelës”. /Telegrafi/