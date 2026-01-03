Maduro mund të përfundojë në burgun ku mbahej dikur edhe El Chapo
Deri më tani nuk dihet se ku do të qëndrojnë presidenti venezuelian, Nicolas Maduro dhe gruaja e tij, Cilia Flores gjatë gjykimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, sipas aktakuzave, ata mund të vendosen në një burg me siguri të lartë në Brooklyn, New York.
Bëhet fjalë për Metropolitan Detention Center, ku, ndër të tjera, ka qëndruar udhëheqësi i kartelit Joaquin “El Chapo” Guzman, para se të dënohej me burgim të përjetshëm. Ky burg është i destinuar për ata që paraqesin kërcënim të madh për sigurinë dhe është burgu i vetëm i tillë në New York, pasi u mbyll ai në Manhattan pas vetëvrasjes së pedofilit amerikan, Jeffreyt Epstein.
Pas arratisjes së El Chapos nga burgu në Meksikë, në Metropolitan Detention Center janë marrë të gjitha masat që një arratisje të mos përsëritet.
Në këtë burg amerikan ka qëndruar edhe një nga themeluesit e kartelit të El Chapos, Ismael “El Mayo” Zambada Garcia, deri sa pranoi fajësinë për akuzat që rëndonin mbi të.
Ende nuk është e qartë nëse amerikanët do të rrezikonin ta vendosnin Maduron në një burg në një zonë të banuar fort të New Yorkut, çka paraqet një rrezik sigurie.
Presidenti amerikan, Donald Trump ka bërë të ditur se presidenti venezuelian ndodhet aktualisht në anijen amerikane USS Iwo Jima, ku do të përballet me aktakuzën për narkotikë dhe armë, shkruan CNN.
Përkujtojmë se sot, dy orë pas mesnate, Amerika ka kryer një sulm ushtarak ndaj Venezuelës dhe ka arrestuar Maduron dhe gruan e tij. Ata akuzohen për bashkëpunim me kartelët e drogës. /Telegrafi/