Maduro mbërrin në Nju Jork, pritet të përballet me akuza të rënda
Presidenti i kapur i Venezuelës, Nicolás Maduro, dhe bashkëshortja e tij, Cilia Flores, kanë mbërritur në Nju Jork, pas një udhëtimi me avion nga vendi i tyre. Aeroplani që transportonte çiftin ka arritur në Bazën e Gardës Kombëtare Ajrore Stewart, sipas një zyrtari të lartë federal.
Në gjykatën federale të Manhatanit, Maduro do të përballet me akuza të rënda, përfshirë ato për drogë dhe armë, të cilat lidhen me aktivitetet e tij të dyshuara kriminale.
Sipas raportimeve të Fox News, avioni që transportoi Maduron është i regjistruar nën Departamentin e Drejtësisë të SHBA-së. Në pistë, duke pritur mbërritjen e tij, ishin agjentët e FBI-së dhe të DEA-s, që morën pjesë në operacionin e arrestimit.
Maduro pritet të kalojë një periudhë të rëndësishme ligjore, pasi ka të ngjarë që të ketë një seancë gjyqësore javën e ardhshme në lidhje me akuzat që i janë ngritur.