Maduro kërkon ndihmë kundër pranisë ushtarake amerikane në Karaibe
Presidenti i Venezuelës, Nicolás Maduro, gjatë një paneli me ekspertë ndërkombëtarë ka kërkuar ndihmë në ndryshimin e politikës së Washingtonit për të ruajtur praninë ushtarake në Karaibe.
“Ndaloni dorën e çmendur të atyre që urdhërojnë bombardimet, vrasjet dhe luftën në Amerikën e Jugut”, u kërkoi Maduro pjesëmarrësve dhe qytetarëve amerikanë, duke iu referuar bombardimeve të fundit të anijeve që SHBA thotë se u përkasin trafikantëve të drogës.
Presidenti paralajmëroi se prania detare me 12,000 trupa të udhëhequra nga aeroplanmbajtësja USS Gerald R. Ford, shihet si një kërcënim për të imponuar një prani ushtarake dhe kolonizim.
Kryetari i Parlamentit, Jorge Rodríguez, i paraqiti Maduros një dokument mbështetjeje nga ekspertët, duke bashkuar “zërin e kontinentit” kundër asaj që ata e konsiderojnë shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe kërcënim për sovranitetin rajonal.
Zyrtarë të lartë të administratës Trump në kushte anonimiteti thanë se kanë zhvilluar tri takime në Shtëpinë e Bardhë këtë javë për të diskutuar opsionet për operacione të mundshme ushtarake në Venezuelë. Trump ka paralajmëruar se vendimi për operacione do të merret së shpejti.
Nga sulmet amerikane ndaj anijeve të supozuara të trafikantëve të drogës deri më tani janë vrarë 76 persona.