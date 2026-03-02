Macron urdhëron rritje të numrit të kokave bërthamore, thotë se Franca nuk do të zbulojë më madhësinë e stokut
Presidenti francez, Emmanuel Macron, tha se ka urdhëruar rritjen e numrit të kokave bërthamore në arsenalin e Francës, duke deklaruar se Parisi nuk do të zbulojë më madhësinë e stokut të tij si pjesë e një zhvendosjeje drejt asaj që ai e quajti “parandalim i avancuar”, transmeton Anadolu.
“Kam urdhëruar rritjen e numrit të kokave bërthamore në arsenalin tonë për t’i dhënë fund çdo spekulimi. “Nuk do të komunikojmë më madhësinë e arsenalit tonë bërthamor”, tha Macron në një fjalim në bazën detare Ile Longue.
Duke e paraqitur këtë veprim si të domosdoshëm në një klimë globale të sigurisë që po përkeqësohet, Macron argumentoi se “nuk mund të kënaqemi me trajektoren aktuale” dhe se “forcimi i arsenalit tonë është i domosdoshëm”.
Në të njëjtën kohë, ai këmbënguli se Franca nuk po hyn në një garë armatimi. “Nuk bëhet fjalë për të hyrë në ndonjë garë armatimi. Kjo nuk ka qenë kurrë doktrina jonë”, tha ai.
“Ta bëj të qartë që në fillim: nuk do të ketë ndarje të vendimit përfundimtar, as të planifikimit të tij, as të zbatimit të tij”, tha ai.
Macron gjithashtu paraqiti një dimension më të gjerë evropian të parandalimit francez.
“Gjermania natyrisht do të jetë një partner kyç në këtë përpjekje, më ambiciozja në frymën e Traktatit të Aachen-it”, tha ai, duke theksuar se “fazat e para të bashkëpunimit do të fillojnë këtë vit dhe mund të përfshijnë vizita në vende strategjike dhe stërvitje të përbashkëta”.
“Përtej partnerëve tanë britanikë dhe gjermanë të përmendur tashmë, Polonia, Holanda, Belgjika, Greqia, Suedia dhe Danimarka do t’i bashkohen kësaj përpjekjeje”, tha ai.
“Në goditjet në thellësi, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca, nën iniciativën tonë të ashtuquajtur ELSA, do të punojnë së bashku në projekte raketash me rreze shumë të gjatë”, shtoi më tej Macron.
Ai theksoi se iniciativa nuk do të zëvendësojë aranzhimet e NATO-s.