Macron: Unë me të vërtetë mendoj se Evropa jonë mund të vdesë

“Marrëdhëniet franko-gjermane janë thelbësore dhe të rëndësishme për Evropën”, tha Macron në fillim të vizitës së tij shtetërore tre-ditore në Gjermani.

Ai hodhi poshtë sugjerimin se marrëdhëniet midis dy vendeve, të përshkruara shpesh si motori i Evropës, kishin filluar të dobësoheshin. Pas uljes në Berlin, Macron udhëtoi menjëherë në lagjen e qeverisë për të takuar Presidentin Frank-Walter Steinmeier dhe për të marrë pjesë në një festival me temë demokracinë.

Steinmeier mirëpriti Macron dhe e quajti vizitën e tij “provë e thellësisë së miqësisë franko-gjermane”. Ai tha se pavarësisht se ndonjëherë ndryshojnë në pikat politike individuale, Berlini dhe Parisi gjithmonë “arritin një marrëveshje në fund”.

“Nëse Gjermania dhe Franca janë të bashkuara, atëherë mund të arrihet ende shumë në Evropë,” tha ai, njoftoi agjencia gjermane e lajmeve DPA.

Macron theksoi gjithashtu rëndësinë e zgjedhjeve evropiane në qershor dhe e quajti Bashkimin Evropian mbrojtës të demokracisë dhe vlerave të përbashkëta.

Zgjedhjet evropiane, më pak se dy javë larg, dhe konfirmimi i rëndësisë së marrëdhënieve franko-gjermane në çuarjen përpara të BE-së do të jenë në qendër të një udhëtimi që do ta çojë atë në rajone të ndryshme të vendit.

“Unë mendoj se ne po përjetojmë një moment ekzistencial në Evropën tonë, sepse me të vërtetë mendoj se Evropa jonë mund të vdesë,” tha Emmanuel Macron, raportoi AFP franceze.

“Ka një formë magjepsjeje me autoritarizmin që lind në demokracitë tona (…) që ushqen gjithashtu nacionalizmin dhe ekstremet në kontinentin tonë,” vuri në dukje ai.

“Si do të ishte kjo Evropë nëse do të ishte qeverisur nga nacionalistët vitet e fundit”, pyeti Macron dhe u përgjigj se “nuk do të kishim një vaksinë (…), një plan evropian rimëkëmbjeje, kapacitet për t’iu përgjigjur sfidave të migracionit. në Evropë, ne nuk do të kishim një marrëveshje të gjelbër evropiane dhe kapacitet për të menaxhuar dekarbonizimin”.

“Ne do ta linim Ukrainën për të mbështetur Rusinë, e cila mbështetet nga të gjithë nacionalistët në vendet tona, dhe për këtë arsye historia nuk do të jetë e njëjtë”, pohoi lideri francez.

“Për të gjitha këto arsye, është e rëndësishme të votojmë për evropianët”, përfundoi Emmanuel Macron, duke bërë thirrje për një “luftë” për demokracinë.

