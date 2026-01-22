Macron thotë se Evropa duhet të “respektohet”, përshëndet uljen e tensioneve transatlantike
Presidenti francez Emmanuel Macron tha se Evropa bëhet e respektuar kur vepron në mënyrë të bashkuar, duke përshëndetur atë që e përshkroi si një zbutje të tensioneve transatlantike para një takimi joformal të anëtarëve të Këshillit Evropian, raporton Anadolu.
Liderët e BE-së u takuan në Bruksel për të diskutuar zhvillimet me Washingtonin, pas tensioneve lidhur me interesin e presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për Grenlandën për shkak të pozicionit strategjik në Arktik, burimeve të pasura minerale dhe shqetësimeve në rritje për ndikimin rus dhe kinez në rajon.
Danimarka dhe Grenlanda kanë refuzuar çdo propozim për shitjen e territorit, duke riafirmuar sovranitetin danez mbi ishullin.
Pas një takimi me kreun e NATO-s, Rutte, të mërkurën, Trump tha se ishte arritur një kornizë për një marrëveshje të ardhshme mbi Grenlandën dhe gjithashtu u tërhoq nga kërcënimet për tarifa ndaj aleatëve evropianë që kishin kundërshtuar planet e tij për të blerë ishullin.
Duke folur për gazetarët, Macron tha se takimi kishte për qëllim të tregonte unitetin evropian në mbështetje të integritetit territorial dhe sovranitetit të Danimarkës, duke argumentuar se përgjigjja kolektive ka ndihmuar për të rikthyer qetësinë.
“Kur Evropa reagon në mënyrë të bashkuar, duke përdorur instrumentet që ka në dispozicion, kur kërcënohet, ajo mund të bëhet e respektuar”, tha ai, duke e quajtur këtë “diçka shumë e mirë”,
“Ne presim që Franca të respektohet, Evropa të respektohet, dhe sa herë që nuk ndodh kështu, ne do të flasim dhe veprojmë me qartësi”, shtoi ai.
Macron tha se Evropa kishte nisur javën duke u përballur me “kërcënime pushtimi dhe kërcënime tarifore”, duke iu referuar veprimeve të SHBA-së, por theksoi se situata që atëherë është përmirësuar.
“Gjërat janë rikthyer në qetësi dhe kjo duhet të përshëndetet. Dhe mendoj se tani gjërat duhet të jenë më të qëndrueshme dhe më të parashikueshme”, tha ai.
Presidenti francez tha se vendi i tij është gatshëm të marrë pjesë në ushtrime të udhëhequra nga NATO, riafirmoi mbështetjen e tij të plotë për Danimarkën në bisedimet e ardhshme dhe paralajmëroi: “Ne mbetemi jashtëzakonisht vigjilentë dhe, për këtë arsye, të gatshëm të përdorim instrumentet që na takojnë nëse përsëri do të përballemi me kërcënime”.