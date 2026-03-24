Macron thekson “nevojën urgjente për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm” në Liban
Presidenti francez, Emmanuel Macron, ka paralajmëruar për rrezikun e përshkallëzimit të mëtejshëm në Liban dhe ka theksuar nevojën për ulje të tensioneve pas bisedimeve me homologun e tij izraelit, Isaac Herzog, transmeton Anadolu.
“Gjithashtu theksova nevojën urgjente për të parandaluar një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit në Liban, stabiliteti dhe integriteti territorial i të cilit duhet të ruhen”, tha Macron në rrjetin social amerikan X.
Ai shtoi se “prioriteti i Francës është ulja e tensioneve, mbështetja për përpjekjet e qeverisë libaneze, e cila ka marrë vendime të forta dhe të guximshme për të mbrojtur sovranitetin e shtetit libanez, si dhe ruajtja e infrastrukturës dhe popullsisë civile, të cilat janë viktimat kryesore të kësaj krize”.
Macron gjithashtu theksoi pritshmëritë lidhur me sigurinë e Forcës së Përkohshme të OKB-së në Liban (UNIFIL), në mes të tensioneve në rritje përgjatë kufirit Izrael-Liban.
“Hezbollahu bëri një gabim të rëndë duke vendosur të sulmojë Izraelin”, tha Macron, duke bërë thirrje për përmbajtje më të gjerë dhe përpjekje për të shmangur përkeqësimin e mëtejshëm të situatës.
Ai theksoi se diplomacia e ripërtërirë mbetet kyçe, duke shtuar: “Jam i bindur se rifillimi i bisedimeve të drejtpërdrejta mes Izraelit dhe Libanit është një mundësi që duhet shfrytëzuar. Franca po punon në mënyrë aktive drejt këtij qëllimi”.
Ai gjithashtu u bëri thirrje të gjitha palëve të shmangin shënjestrimin e infrastrukturës kritike dhe të rikthehen në dialog, duke theksuar “domosdoshmërinë absolute që palët në konflikt të përqendrohen në ruajtjen e infrastrukturës civile dhe energjetike, e cila mbështet miliona njerëz”.
Hezbollahu ka lëshuar breshëri raketash drejt Izraelit që nga fillimi i marsit, ndërsa Izraeli ka bombarduar Libanin me sulme ajrore dhe ka nisur një ofensivë tokësore në jug, në mes të përshkallëzimit rajonal. Autoritetet libaneze thonë se të paktën 1.039 persona janë vrarë dhe 2.876 janë plagosur nga sulmet izraelite që nga 2 marsi.
Përshkallëzimi aktual vjen në mes të një ofensive të përbashkët SHBA-Izrael kundër Iranit, e cila ka vrarë mbi 1.340 persona që nga 28 shkurti. Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa ndaj Izraelit, Jordanisë, Irakut dhe vendeve të Gjirit, duke thënë se ato synojnë “asetet ushtarake amerikane”.