“Macron të shkojë vetë në Ukrainë me pushkë dhe helmetë”, deklarata e zv.kryeministrit italian zemëron Parisin: E papranueshme
Tensionet diplomatike midis Parisit dhe Romës janë shkaktuar nga deklaratat e zëvendëskryeministrit, italian Matteo Salvini në lidhje me Presidentin francez Emmanuel Macron, në sfondin e një mosmarrëveshjeje mbi vendosjen e mundshme të trupave evropiane në Ukrainë.
Ministria e Jashtme franceze thirri ambasadoren e Italisë në Francë, Emanuela D’Alessandro të premten, duke cituar “deklarata të papranueshme”, sipas AFP.
“Ambasadorit iu kujtua se këto deklarata janë në kundërshtim me klimën e besimit dhe marrëdhënien historike midis dy vendeve tona, si dhe me zhvillimet e fundit dypalëshe, konvergjencën e fortë të dy vendeve, veçanërisht në lidhje me mbështetjen e palëkundur për Ukrainën”, sqaroi burimi në Ministrinë e Jashtme franceze, duke konfirmuar informacionin nga stacioni radiofonik France Inter.
“Lëreni të shkojë në Ukrainë me një helmetë dhe një pushkë”
I pyetur gjatë qëndrimit në Milano në lidhje me mundësinë e vendosjes së trupave italiane në Ukrainë nëse pushojnë armiqësitë, diçka që Franca dhe Britania planifikojnë ta bëjnë, Matteo Salvini u përgjigj se meqenëse Emmanuel Macron e dëshiron kaq shumë, “ai mund të shkojë vetë, duke vënë një helmetë dhe duke marrë një pushkë”.
Lideri i partisë së ekstremit të djathtë, anti-emigrantë, Liga, një aleat i lideres franceze të ekstremit të djathtë Marine Le Pen, e kishte quajtur presidentin francez “budalla” në mars, duke e akuzuar atë se po e shtyn Evropën në luftë me Rusinë.
Franca dhe Britania, duke udhëhequr një “aleancë të të vullnetshmëve”, synojnë të dërgojnë trupa në Ukrainë si garanci sigurie për të parandaluar rifillimin e armiqësive nëse arrihet një armëpushim ose një marrëveshje paqeje midis Kievit dhe Moskës.
Megjithatë, kryeministrja italiane, Giorgia Meloni e ka hedhur poshtë këtë mundësi.