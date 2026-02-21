Macron: Tarifat amerikane kërkojnë ekuilibër dhe dialog
Presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi sot se është pozitive që në demokraci ekzistojnë pushtete dhe kundërpushtete, pas vendimit të Gjykatës së Lartë që rrëzoi pjesërisht politikën tregtare të ashpër të presidentit Donald Trump.
Macron theksoi se Franca dhe Evropa duan të vazhdojnë të eksportojnë në kushte të drejta dhe të mos përballen me vendime të njëanshme.
Ai shtoi se duhet të mbizotërojë një logjikë dialogu dhe qetësimi në marrëdhëniet tregtare ndërkombëtare.
Presidenti francez nënvizoi në mënyrë indirekte debatet politike në Francë lidhur me kritikat ndaj rolit të gjykatave dhe shtetit të së drejtës, duke theksuar se ekzistenca e një gjykate të lartë është pjesë e funksionimit të demokracisë.
Pavarësisht vendimit të Gjykatës së Lartë presidenti amerikan Donald Trump njoftoi një tarifë globale 10% që do të hyjë në fuqi më 24 shkurt dhe do të zgjasë 150 ditë.