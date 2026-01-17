Macron shfaqet me syze dielli në punë, pamje të rralla nga kabineti qeveritar
Emmanuel Macron shkoi të mërkurën në punë duke mbajtur syze dielli dhe i kërkoi stafit dhe bashkëpunëtorëve ta “pranonin” kështu, duke ironizuar me situatën.
Kjo shfaqje vjen një ditë pas publikimit të pamjeve ku presidenti francez u shfaq në publik me një sy të kuq dhe të gjakosur, gjë që nxiti kuriozitet dhe shqetësim te qytetarët.
Pallati Elize reagoi menjëherë, duke kërkuar nga njerëzit që të mos shqetësoheshin dhe duke sqaruar se bëhej fjalë për një enë gjaku të çarë në sy.
Zyrtarët theksuan se situata nuk përbënte rrezik për shëndetin e presidentit dhe se ishte një problem i përkohshëm.
Në një ton më lehtësues dhe humoristik, Macron shfrytëzoi rastin për të bërë shaka “tani kam shikimin e një tigri,” u shpreh ai, duke e kthyer problemin e vogël shëndetësor në një moment qesharak.
Shfaqja e tij me syze dielli u prit me buzëqeshje nga stafi dhe komentuesit e mediave sociale, disa prej të cilëve e komentuan se kjo i shton një “aura misterioze dhe sportive” figurës së presidentit.