Macron: Rusia ka dështuar ushtarakisht, ekonomikisht dhe strategjikisht në Ukrainë
Presidenti francez Emmanuel Macron theksoi këtë të martën, “dështimin e trefishtë” të planeve “ushtarake, ekonomike dhe strategjike” të Rusisë në Ukrainë, katër vjet pas pushtimit të përditshëm të forcave ruse në vendin fqinj.
“Ajo forcoi NATO-n, zgjerimin e së cilës donte ta shmangte, bashkoi evropianët, të cilët donte t’i dobësonte dhe ekspozoi një imperializëm të një epoke tjetër”, shkroi presidenti francez në Platformën X.
Ukraina është “vija e parë e mbrojtjes së kontinentit tonë” dhe Evropa do të mbetet në “anën” e saj, tha Emmanuel Macron.
Ai siguroi gjithashtu se dërgimi i pajisjeve ushtarake dhe trajnimi do të vazhdojnë” në mënyrë që Ukraina të rezistojë dhe që Rusia të kuptojë se koha nuk është në anën e saj “.
Megjithatë, 27 anëtarët e BE-së nuk arritën të bien dakord për vendosjen e sanksioneve të reja ndaj Moskës për shkak të vetos së Hungarisë, e cila kishte bllokuar gjithashtu miratimin e një kredie prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën, të vendosur në dhjetor nga udhëheqësit e BE-së.
Emmanuel Macron vuri në dukje sot se “asgjë” nuk do të justifikonte “vënien në rrezik të kësaj kredie” dhe se “tani duhet ta konsolidojmë atë”.
Ai gjithashtu tha se do të sigurojë që “interesat e evropianëve të merren parasysh në bisedimet” që synojnë kthimin e paqes në Ukrainë.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump , i cili dëshiron t’i japë fund luftës sa më shpejt të jetë e mundur, ka krijuar një kanal komunikimi me homologun e tij rus, Vladimir Putin , gjë që ka ngjallur frikë në BE dhe Kiev se ata do të lihen mënjanë në negociatat e tyre.