Macron: Rusia gabon kur mendon se ka hapësirë për luftë në Iran
Presidenti i France, Emmanuel Macron, deklaroi se Russia “gabon” nëse beson se mund të përfitojë nga situata e krijuar pas përshkallëzimit të tensioneve në Iran për të fituar një “hapësirë frymëmarrjeje” në arenën ndërkombëtare.
Macron theksoi se rritja e çmimeve të naftës, e lidhur me zhvillimet në Lindjen e Mesme, nuk duhet të çojë në asnjë rast në zbutjen e sanksioneve ndaj Moskës. “Konteksti i rritjes së çmimeve të naftës nuk duhet në asnjë rrethanë të na çojë në rishikimin e politikës sonë të sanksioneve ndaj Rusisë”, u shpreh ai.
Sipas presidentit francez, ky është edhe qëndrimi i përbashkët i vendeve të G7, duke shtuar se linja e ndjekur nga France dhe European Union mbetet e pandryshuar në raport me sanksionet ndaj Rusisë.