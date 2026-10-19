Macron refuzon dorëheqjen e ministrit të Brendshëm pas trazirave në Francë
Presidenti francez Emmanuel Macron refuzoi sot dorëheqjen e ministrit të Brendshëm, Laurent Nunez pas dhunës dhe plaçkitjeve të përhapura në të gjithë vendin gjatë protestave të fundjavës së kaluar, sipas transmetuesit BFMTV, transmeton Anadolu.
Nunez i paraqiti dorëheqjen Macronit të dielën mes kritikave në rritje për trajtimin e trazirave nga autoritetet.
“Unë jam ministri i Brendshëm, jam përgjegjës për gjithçka që ndodh në terren”, tha ai për radion “France Inter”, duke shpjeguar vendimin e tij për të dhënë dorëheqjen. Nunez pranoi një “humbje kontrolli” nga policia në disa qytete dhe pranoi se kishte “mungesë parashikimi” në vendosjen e forcave të disponueshme të sigurisë.
Megjithatë, presidenti francez vendosi ta mbajë atë në detyrë, duke përmendur nevojën për vazhdimësi në komandën e forcave të sigurisë gjatë krizës aktuale, sipas një deklarate nga Pallati Elysee.
Macron bëri thirrje për transparencë më të madhe mbi ato që ai i përshkroi si “dështime në pritje dhe inteligjencë” që kontribuan në shkallën e dhunës. Trazirat, të cilat shpërthyen gjatë demonstratave të shtunën, lanë gati 1.000 oficerë të zbatimit të ligjit të plagosur dhe rezultuan në rreth 2.400 arrestime, sipas shifrave zyrtare.
Përgjigjja e qeverisë është përballur me kritika nga disa liderë lokalë, përfshirë kryebashkiakët e Parisit, Marsejës dhe Limoges. Nunez pritet të vizitojë Marsejën, një nga qytetet më të goditura nga dhuna, ku autoritetet raportuan se deri në 30 mijë njerëz u përfshinë në plaçkitje të shtunën.
– Macron zotohet për veprim
Në një fjalim televiziv të dielën në mbrëmje, Macron u zotua se ata që janë përgjegjës për shkatërrimin do të mbahen përgjegjës. “Ata që kërkuan të rrëzonin republikën do të mbajnë përgjegjësi”, tha ai duke shtuar se vendi ndjeu “zemërim dhe turp” për dhunën.
Përleshje dhe plaçkitje të mëtejshme u raportuan të dielën vonë në Paris, Lion dhe Marsejë. Në kryeqytetin francez, policia arrestoi 92 persona rreth mesnatës pas incidenteve të reja pranë Sheshit të Republikës (Place de la Republique).
Ndërkohë, kryeministri Sebastien Lecornu do të kryesojë një takim ndërministror të krizës në orën 10 të mëngjesit me orën lokale për të vlerësuar ndikimin ekonomik të trazirave, dëmtimin e bizneseve, çështjet e sigurimeve dhe procedurat ligjore në vazhdim.
Sipas Federatës së Tregtisë dhe Shpërndarjes, rreth 1.500 biznese u vunë në shënjestër gjatë dhunës së së shtunës, me humbje të vlerësuara në disa qindra milionë euro.