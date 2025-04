Macron: Përgjigja ndaj tarifave të Trumpit do të jetë më masive se kurrë më parë

Disa reagime tani po vijnë nga Parisi, ku Emmanuel Macron po shpreh pikëpamjet e drejtpërdrejta mbi tarifat e vendosura nga presidenti amerikan, Donald Trump.

Presidenti francez thotë se nëse evropianët punojnë së bashku në përgjigjen ndaj Uashingtonit, ata do të “arrijnë të shpërbëjnë tarifat e SHBA-së”.

Trump zbuloi mbrëmë se Bashkimi Evropian do të goditet me një tarifë prej 20 për qind.

Duke folur tani, Macron e përshkruan këtë normë si “brutale dhe të pabazë”, shkruan skynews.

Ai shton se konsumatorët amerikanë do të bëhen më të varfër dhe më të dobët, ndërsa shtetet aziatike mund të rrisin eksportet në Evropë.

Lideri francez thotë se BE do të përgjigjet në një mënyrë “të organizuar” dhe “të bashkuar” – dhe do të jetë “më masive” se më parë.

Ndryshe, SHBA-ja i ka vendosur një tarifë prej 20 për qind ndaj mallrave të vendeve të BE-së.

