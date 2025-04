Macron nga Kajro: As Hamasi dhe as Izraeli nuk do të sundojnë Gazën

Forcat izraelite kanë vrarë 490 fëmijë palestinezë në Rripin e Gazës në 20 ditët e fundit. Kjo është raportuar nga zyra e shtypit e Gazës e drejtuar nga Hamasi. Është “një nga krimet më të tmerrshme kundër njerëzimit në kohët moderne”, thuhet në një deklaratë, në të cilën Izraeli akuzohet se vazhdon të kryejë masakra brutale kundër civilëve të pambrojtur. “Gjatë njëzet ditëve të fundit, Izraeli ka kryer një akt tronditës gjenocidi ndaj fëmijëve, me 490 fëmijë të martirizuar në një seri sulmesh barbare. Kjo e çon numrin e përgjithshëm të martirëve gjatë kësaj periudhe në 1,350,” përfundon deklarata. Ndërkohë Franca ka dënuar sulmet e vazhdueshme izraelite në Gaza dhe shkeljet e armëpushimit dhe bën thirrje për lirimin e menjëhershëm të pakushtëzuar të pengjeve izraelitë dhe që negociatat e armëpushimit të rifillojnë pa vonesë. “Ne qëndrojmë kundër transferimit të dhunshëm të çdo populli nga toka e tyre, duke përfshirë Gazën, si dhe aneksimin e Rripit të Gazës apo Bregut Perëndimor”, tha presidenti francez Emanuel Macron në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij egjiptian në Kajro, shkruan A2cnn.

"Lëvizje të tilla janë një shkelje e plotë e ligjit ndërkombëtar dhe përbëjnë një kërcënim të drejtpërdrejtë për të gjithë sigurinë e rajonit – përfshirë Izraelin". Macron tha se Franca mbështet një plan të propozuar nga vendet arabe më 4 mars për rindërtimin e Gazës. "Është një mbështetje realiste për Gazën dhe do të hapë rrugën për një administratë të re në Rripin e Gazës. Hamasi nuk do të jetë pjesë e asnjë sundimi të Gazës dhe as Izraeli nuk do të jetë pjesë e asnjë sundimi të Gazës".

